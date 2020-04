Anpi Civitavecchia, il programma del 25 Aprile - Terzo Binario News

Quest’anno le celebrazioni del 25 aprile dovranno essere diverse dagli anni trascorsi; la situazione sanitaria del paese impone, a salvaguardia della salute di tutti, regole precise che nessuno deve disattendere.

Per questo non potremo celebrare collettivamente la nostra data fondante, la data in cui tutti gli italiani furono liberati dalla dittatura nazifascista che tanto dolore, lutti, devastazione procurò al Paese.

La libertà di tutti fu conquistata a caro prezzo e fu sancita dai Padri Fondatori della Repubblica nella nostra Costituzione.

Nel lutto del presente , non potremo essere l’uno accanto all’altra , non potremo scambiarci i sorrisi e gli abbracci ma ricorderemo comunque con gli strumenti che la tecnologia ci consente:

Ore 14 ,30 – collegamento con la manifestazione nazionale on line.

Il collegamento avverrà su Rep TV o su pagina Facebook “25 aprile 2020 # io resto libero”

Ore 15,00 – dai balconi delle nostre abitazioni esposizione del Tricolore e intonazione di “Bella ciao” e del nostro inno nazionale “ Fratelli d’Italia”

Il Comitato Direttivo Sezione Anpi Civitavecchia