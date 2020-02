Anpi Civitavecchia e 'A Gauche per la cittadinanza alla Segre - Terzo Binario News

“Il giorno 27 scorso, promossa dalla sezione ANPI si é svolta l’assemblea dei partiti e delle associazioni cittadine di orientamento democratico e antifascista convocata per discutere le iniziative necessarie per sostenere la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. Liliana Segre, prima da vittima delle leggi razziali fasciste e successivamente internata nei campi di sterminio nazisti, con il suo impegno nel testimoniare, soprattutto ai giovani, i drammatici fatti di cui è stata vittima, oggi è divenuta riferimento vivente di un passato in cui odio, intolleranza e razzismo prevalsero rispetto ai valori di umanità e di solidarietà.

L’assemblea, molto partecipata, è stata caratterizzata dai numerosi interventi che hanno espresso preoccupazione per il ripetersi di atti di teppismo di stampo fascista e il diffondersi di violenze e di intimidazioni antisemite, omofobe e razziste di cui tali atti sono la più pesante conseguenza.

L’assemblea ha dato mandato alla dirigenza Anpi di coordinare una raccolta di firme a sostegno della richiesta di cittadinanza, raccolta che anche attraverso le associazioni presenti possa, ancora una volta evidenziare il carattere democratico della città”.

Anpi Civitavecchia

“Aderiamo all’appello lanciato dall’ANPI di Civitavecchia per il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, sopravvissuta agli orrori dei campi di concentramento della criminale furia nazi-fascista.

Un onore ed un dovere, per una città come Civitavecchia, antifascista e decorata al valore per il contributo offerto alla Liberazione.

Di seguito il link attraverso cui è possibile firmare online l’appello: http://chng.it/CGJfHjL6mW

Grazie alla senatrice Segre ed al suo impegno per la verità storica”.

Associazione ‘A GAUCHE