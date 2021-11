Anpi Civitavecchia contro la bocciatura del ddl Zan - Terzo Binario News

“La sezione Anpi di Civitavecchia parteciperà alla manifestazione indetta per domani, 2 novembre, in corso Centocelle, per protestare contro la bocciatura del DDL Zan.

La proposta di legge in questione, infatti, rappresentava quanto di più avanzato nella salvaguardia dei diritti dei cittadini, contro ogni forma di discriminazione e, in particolare, contro l’omofobia.

In definitiva, si è voluto impedire che il nostro Paese disponesse di una legge di civiltà che lo avrebbe equiparato, almeno sotto questo fondamentale aspetto, alle più avanzate nazioni europee.

Pensiamo che dopo l’esito avverso di questa prima battaglia, sia necessario sin da subito mettere in cantiere un’altra iniziativa parlamentare, che consenta anche all’Italia di ottenere finalmente una legge di civiltà e di giustizia, nel solco dei principi enunciati dalla nostra Costituzione.

Non possiamo e non dobbiamo arrenderci. Lo dobbiamo al Paese, lo dobbiamo alle generazioni future”.

Anpi Civitavecchia