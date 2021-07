Annullato lo street food di Santa Marinella - Terzo Binario News

E’ con profondo dispiacere che TTSFOOD annuncia la cancellazione dal tour 2021 della tappa di Santa Marinella che avrebbe dovuto svolgersi in via della Libertà dal 5 all’8 di agosto.

Il sindaco di Santa Marinella, considerata la situazione pandemica da Covid-19, con l’intento di tutelare la cittadinanza e prevenire gli eventuali contagi, ha deciso di annullare l’evento che dunque risulta cancellato.

Il team TTS dà appuntamento agli appassionati di food e dei divertimenti on the road alle prossime tappe del tour 2021 che, in ogni caso, si svolgeranno nel rispetto di tutte le regole imposte dalla pandemia : tavoli distanziati, gel igienizzanti e mascherine. Ricordiamo che in questi giorni e fino a domenica primo agosto la carovana più colorata e gustosa sta travolgendo di gusto e divertimento, in completa sicurezza, Lavinio.