Annullato il concorso Asl Roma 4 - Terzo Binario News

“In riferimento alla deliberazione nr. 1208 del 28 giugno, che annulla e revoca in forma di autotutela il concorso per 22 posti di Assistente amministrativo categoria C, si comunica che a seguito di accertamenti ulteriori sono emerse alcune irregolarità nello svolgimento della prova che hanno reso necessario e doveroso procedere all’annullamento, come peraltro ampiamente riportato nella motivazione del provvedimento.

Si informa altresì che saranno riaperti i termini di altre procedure concorsuali nell’ambito della Regione Lazio per permettere ai candidati di partecipare”.

Asl Roma 4