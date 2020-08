Annullato il Beer Festival di Cerveteri, l'organizzazione: "Decisione a sorpresa" - Terzo Binario News

Fiere Roma: “Siamo strutturati per adempiere alle misure anti Covid, siamo stupiti e rammaricati”

“La mattina del 19 Agosto viene rilasciato l’atto ufficiale che negherà lo svolgimento della prima tappa – post-Covid – del festival di street food promosso dall’azienda SC Group, organizzatrice di grandi eventi e proprietaria del brand Fiere Roma.

“Con rammarico e stupore – spiega il titolare Dr. Simone Coccia – abbiamo appreso, in via informale, che ci sarebbe stato negato il regolare svolgimento dell’evento Beer Festival, il quale avrebbe dovuto aver luogo, dal 20 al 23 agosto, in via Faleri a Marina di Cerveteri, conosciuta anche come Cerenova; stesso luogo in cui, lo scorso anno, si è svolto con successo l’evento Sport&Food Village”.

A soli due giorni dalla sua realizzazione, l’evento Beer Festival viene quindi bloccato a causa di una scelta politica, presa in seguito a una lunga riunione che ha visto l’intera giunta comunale impegnata a deliberare a seguito dell’emanazione dell’ultima ordinanza del 16 Agosto, da parte del Ministro della salute Speranza. Ordinanza che di fatto vieta assembramenti all’aperto ed al chiuso, proibisce le attività di ballo e inoltre obbliga la popolazione nazionale ad indossare la mascherina dalle ore 18:00 alle 6:00 del mattino, in strade, piazze ed aree ove potrebbe crearsi spontaneamente assembramento.

Il Beer Festival è stato organizzato da Fiere Roma con un ben strutturato piano di sicurezza anti-Covid, in cui è previsto l’ingresso contingentato, l’uso della mascherina e di igienizzanti, il divieto di assembramenti con annesso distanziamento dei tavoli e con precise norme da seguire per il servizio presso gli stand. Il tutto sotto l’attenta supervisone dello staff di Fiere Roma, preparato per affrontare un pubblico sempre numeroso e fiducioso nella collaborazione dello stesso, uno staff che vanta un’esperienza decennale nell’organizzazione di eventi simili”.

Fiere Roma