Annullati gli spettacoli stasera a Marina di Cerveteri e Campo di Mare causa vento - Terzo Binario News

“A causa del forte vento e del maltempo sono annullati gli eventi previsti stasera a Marina di Cerveteri e Campo di Mare.

Restano invece confermati (salvo peggioramenti) gli eventi a Cerveteri e Valcanneto.

PARCO DELLA LEGNARA

Alle ore 21:30 lo spettacolo “Le mie canzoni altrui…” un concerto-spettacolo tra De André, De Gregori e Giorgio Gaber. Ingresso con biglietto 10euro (under 12 ridotto a 6euro)_

ORATORIO SAN MICHELE ARCANGELO

Dalle ore 21:30 concerto clarinetto e fisarmonica di Augusto Travagliati e Stefano Indino. Una serata di qualità per festeggiare in musica i primi 20anni dell’Oratorio di Piazza Giacinto Bruzzesi

VALCANNETO, AREA DI VIA CORELLI

Ultimo appuntamento con ART-FESTIVAL. Alle ore 19:00 Aperitivo acustico con Francesca Legge. Alle ore 21:00 in scena il monologo teatrale Novecento. Alle ore 22:30 concerto dalle sonorità Rhythm and Blues

Buona domenica.

NOTA BENE Ad eccezione dello spettacolo di Neri Marcorè tutti gli spettacoli di oggi sono ad INGRESSO GRATUITO”.

Alessio Pascucci