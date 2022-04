Annullata la Fiera del Trattoretto di Civitavecchia - Terzo Binario News

Gli organizzatori al Pincio: “Senza la certezza della disponibilità dell’area portuale, rinunciamo”

“In considerazione della necessità imprescindibile di disporre dell ‘area del porto per organizzare l’esposizione del nucleo agricoltura, fondamentale per la mostra mercato delle macchine agricole, si comunica che non si può dare seguito all’evento alla luce delle difficoltà verificatesi nelle ultime ore.

La disponibilità dell’area porto è stata richiesta a partire dal 26 aprile fino a fine manifestazione per importanti motivazioni legate all’allestimento del nucleo agricoltura, subordinato a tempistiche di trasferimento per i macchinari e le attrezzature ampiamente comunicate.

A seguito della riunione convocata per le ore 10.00 di questa mattina, rinviata a data da destinarsi, non avendo certezze sulla disponibilità dell’area, non abbiamo potuto temporeggiare ulteriormente, rendendo impossibile la realizzazione della Mostra Mercato Macchine Agricole”.

Questo quanto scritto dall’Associazione Pro Tarquinia al comune di Civitavecchia.