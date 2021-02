AnnoZero Cerveteri difende la Cennerilli: "Lei, oggetto di attacchi beceri e di bassa lega" - Terzo Binario News

“In questi giorni sulla stampa locale e sui social è stato dato molto risalto alle polemiche riguardanti il funzionamento dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cerveteri.

Anno Zero è il gruppo politico al quale appartiene l’Assessora Francesca Cennerilli e per questo, ovviamente, da sempre seguiamo le problematiche relative all’assessorato in maniera puntuale e il più esaustiva possibile, tenuto conto della complessità delle tematiche seguite e soprattutto del complesso sistema di finanziamento del servizio stesso.

E’ quindi avendo ben presente l’argomento di cui si parla che ci sembra doveroso intervenire esprimendo la piena solidarietà e sostegno all’Assessora Cennerilli per gli attacchi , beceri e di bassa lega, di cui è stata fatta oggetto.

Francesca Cennerilli è persona di grande esperienza e competenza che con determinazione si è impegnata in questi anni in un campo che raramente conquista gli onori della cronaca, nonostante incida nella vita quotidiana di tante persone, spesso fragili e non merita di essere oggetto di polemiche di tale livello.

Non ci sembra opportuno intervenire nel merito, primo perché Francesca Cennerilli ha personalmente risposto con la competenza e la puntualità che le è propria, secondo perché il sindaco stesso ha ritenuto di intervenire per precisare quale siano state le cause dei ritardi che si sono verificati ,senza nascondere, con apprezzabile onestà intellettuale, errori e responsabilità.

Ci teniamo ad esprimere la nostra solidarietà e vicinanza a tutte le utenze coinvolte in queste dinamiche perché da sempre crediamo che le tematiche del sociale e tutto ciò che riguarda le persone in genere, soprattutto le categorie più deboli e delicate, debbano rappresentare la priorità per ogni organismo che fa politica.

Conosciamo le problematiche interne degli uffici comunali e del personale , più volte come organismo politico, insieme alla nostra Assessora, le abbiamo affrontate, cercando di proporre soluzioni che potessero essere positive e d’aiuto; continueremo a farlo perché riteniamo che sia fondamentale che gli uffici, così come chi li dirige, siano attivi e presenti al massimo per fare in modo che ritardi e difficoltà non intralcino il buon esito dei progetti e l’efficacia che questi dovrebbero avere sulla cittadinanza.

Ci impegneremo con tutte le nostre forze per fare in modo che tutti facciano attenzione a questi temi e supporteremo il nostro Vice Sindaco, il nostro Sindaco ed il nostro Distretto affinché tali difficoltà amministrative non impattino più su nessuna scelta politica e su nessun servizio.

Fiduciosi nelle tempestive risoluzioni che sono in corso e del lavoro attento che si sta facendo, tutti, rinnoviamo la nostra disponibilità ed il nostro sostegno”.



Gruppo politico

AnnoZero