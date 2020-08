Anna Maria Travagliati torna sul set fotografico: tre impegni per la modella di Tolfa - Terzo Binario News

di Tiziana Cimaroli

Bella ed elegante, Anna Maria Travagliati continua a far parlare di sé. Dopo il lockdown degli ultimi mesi dovuto all’emergenza Covid, per la vulcanica modella tolfetana l’attività lavorativa è ripresa a pieno ritmo con ben tre importanti servizi fotografici.

Oltre che per una importante marca di gioielli classici dipinti a mano con oltre 120 colori, la Travagliati è stata scelta come icona di bellezza da un prestigioso marchio che realizza gioielli artigianali biologici di tendenza, realizzati con l’oro vegetale.

“Sono stata onorata – ha commentato la ex modella di Rai Sport e Geo&Geo – di fare da testimonial a questo nuovo brand, perché, oltre ad essere trendy, è sicuramente un marchio rispettoso della natura e dell’ambiente. Il materiale utilizzato è una rara pianta di colore dorato coltivata solo in Brasile, dove è molto ricercata ed apprezzata. Inoltre l’oro vegetale risulta perfetto per la creazione di gioielli e accessori anche perché è anallergico e quindi adatto a tutte le donne”.

Inoltre, il volto della professionista tolfetana è stato scelto da una importante casa produttrice esperta nella cura della pelle per pubblicizzare una crema anti età con proprietà idratanti e antiossidanti, a base di acido ialuronico e bava di lumaca, a dimostrazione che, a volte, il tempo può essere fermato.

<<Passato lo tsunami virulento, il lockdown e la fase di monitoraggio successiva – ha concluso la modella collinare – questi sono i primi servizi che, con tutta l’oculatezza e le misure dettate, ho fatto con molto piacere. C’era tanto entusiasmo, ma anche la consapevolezza che neanche il posare davanti ad una macchina fotografica poteva avere il sapore e la spensieratezza dei giorni vissuti in piena libertà. L’auspicio è che questa esperienza pandemica, scomoda e devastante, serva, almeno, a restituire all’uomo la giusta percezione di sé e delle cose che la natura ci dà solamente in prestito”