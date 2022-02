Anna Maria Travagliati, da Allumiere una carriera sempre in primo piano - Terzo Binario News

La bella modella di Allumiere Anna Maria Travagliati aggiunge un’altra perla alla collana della sua carriera nel mondo della moda, della televisione e non solo.

La giovane donna è ora testimonial del brand “Biarritz Cashmere 1961” per la nuova collezione autunno-inverno. Nella campagna stampa e sul sito, Anna Maria interpreta la morbidezza, il fascino e la modernità di questi capi soffici, caldi e colorati di eccellente lana cashmere. La qualità, la semplicità e la modernità sono il punto di forza degli abiti, la raffinatezza e l’eleganza con i quali sono stati creati rappresenta la caratteristica distintiva di questo marchio. Biarritz Cashmere, nato dall’idea di quattro amici innamorati della moda, vede la nascita della prima collezione Donna e Uomo nel 2007. Da allora sono nati punti vendita in Italia (Roma, Milano e Monza) e in Russia, a Mosca, in due dei più prestigiosi mall del Fashion internazionale.

A truccare Anna Maria Travagliati è stata Sabrina Carulli, makeup artist della Rai (nota soprattutto per esserlo nel programma Ballando con le stelle).

La Travgliati è stata valletta alle Falde del Kilimangiaro a fianco di Licia Coló, modella per Geo & Geo nello spazio dell’estetica, per ‘Raio de sol gioielli’, per ‘Femmena Purfum’, modella per creme ‘Luxonskin’, per ‘Via Roma 34 gioielli’. Ed è stata anche protagonista nei fotoromanzi ‘Grand Hotel’ e fotoromanzi ‘Nous deux’.