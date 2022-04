Animali in cerca di amore, micio Gabriel e lupo Lucio - Terzo Binario News

Mi chiamo GABRIEL, sono nato il’ 15.7.2021. Sono un bellissimo micio candido e, come succede spesso nei gatti bianchi, sono sordo. Sono un bravo micio, per via della mia anomalia, è preferibile la condizione di figlio unico.

SONO ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a prendermi , previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane Milano, Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM, aperto tutti i giorni, tutto l’anno dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00, Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto Codice Fiscale: 97441440159.

Lucio ha 5 anni

LUCIO è stato trovato in un canale di scolo scheletrico tanto che si pensava fosse morto perché era molto sporco e non si muoveva.Sicuramente aveva deciso di lasciarsi andare per il dolore. Viene recuperato e dopo qualche mese una famiglia del nord decide di adottarlo.A distanza di pochi giorni chiamano dicendo che non lo vogliono più.Ora è in stallo a pagamento chiuso in un box. Nel box gira continuamente su se stesso per prendersi la coda…segno questo di forte stress e solitudine…quando lo si porta fuori in passeggiata e lo si coccola si tranquillizza subito. Lucio ha subito ben 2 abbandoni e ora si ritrova solo in un box. Cerchiamo per lui una famiglia esperta della razza e consapevole del suo passato…cerchiamo una famiglia che non lo scelga solo perché è stupendo che lo scelga col cuore perché colpita dalla sua storia e che voglia renderlo ancora felice…di questo ha bisogno Lucio.Di essere scelto per amore. Visibile a Pavia.Adottabile centro nord Italia compatibile con femmine. Carmelita 329-4918446