Animali in cerca d'amore, le storie di Fox, Margherita e Tigro - Terzo Binario News

Ecco ancora tre stosrie di animali in cerca d’amore.

FOX bellissimo Cucciolo tipo fox terrier di futura taglia piccola,

buono e socievole con tutti. nato 5.10.2021. Nella foto grande.

Margherita

MARGHERITA splendida cucciola nata 5.10.2021 tg media dolcissima

Entrambi sono ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA.

TIGRO tenero gattino tigrato é nato l’ 1.10.2020 TIGRO è molto bello, ha un musetto gentile e grandi occhi che purtroppo non vedranno mai. Un gattino cieco può condurre una vita normale in una casa, con persone dolci e consapevoli. TIGRO è vaccinato, microchippato, testato.

Tigro

Sia Fox che Margherita e il micio Tigro possono essere presi, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi) tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297 rifugio@legadelcanemi.it siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM aperto tutti i giorni, tutto l’anno dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00 Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto.