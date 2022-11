Animali e videogiochi: protagonisti zoomorfi • Terzo Binario News

Quello videoludico è un universo creativo che vive di categorizzazioni. Come qualsiasi contesto abbastanza vasto, sorge inevitabilmente a un certo punto la necessità di organizzare diverse opere collocandole sotto diverse etichette e categorie.

Alcune di queste, ovviamente, sono maggiormente utilizzate: videogiochi sportivi, storici, strategici in tempo reale o avventure dinamiche, con infinite combinazioni possibili adatte anche per competizioni liceali.

Altre categorie, invece, sono molto meno utilizzate, ricadendo più nel novero delle curiosità: fra queste, sicuramente i videogiochi con protagonisti zoomorfi.

Che si tratti di animali veri e propri o di rivisitazioni più o meno fantasiose, il mondo del videogioco ha ripetutamente prodotto titoli con protagonisti presi dal regno della natura, spaziando da titoli senza pretese a vere e proprie pietre miliari del videogaming.

Partendo da titoli di tempi non sospetti, è decisamente impossibile non pensare a un classico da sala giochi come Frogger: distribuito nel 1981, si è rivelato un caposaldo del genere arcade ricevendo, in oltre quarant’anni di onorata carriera, innumerevoli conversioni, rifacimenti e adattamenti per ogni tipo e generazione di console. Protagonista, come suggerito dal titolo, è una rana: il giocatore è chiamato a farle attraversare una strada e un fiume ricchi di ostacoli e, spostandosi in senso ortogonale, giungere a una safe zone.

Un nome significativo anche per Snake, basato su un’applicazione videoludica introdotta negli anni ’70 ma la cui fama è esplosa vent’anni dopo, quando arrivò sui cellulari Nokia. Protagonista un serpente in costante movimento che, a ogni oggetto mangiato, si allunga di un pixel: dovendo evitare di toccare ostacoli o sé stesso, è un titolo in cui lo scopo è rimandare il più possibile il game over. Anche la serie Worms, icona degli strategici a turni degli anni ’90, ricade nel gruppo: come ovvio dal nome protagonisti sono dei semplici vermi, ma con un arsenale decisamente sopra le righe.

Guardando al Giappone, il feeling con protagonisti animali sembra essere particolarmente pronunciato. La mascotte di Sega è Sonic il riccio, protagonista nei titoli del franchise Sonic e anche al cinema: caratterizzato dall’estrema velocità, i titoli che lo vedono protagonista dal 1991 sono capisaldi del genere platform. Anche Yoshi, di casa Nintendo, è un personaggio centrale del platform: il dinosauro verde fa da cavalcatura a Super Mario e, nella serie Yoshi’s Island, diviene direttamente protagonista. A Super Mario è poi legato un’altra icona videoludica: Donkey Kong. Il protagonista, prototipo di Mario, è contrastato dal gorilla Donkey Kong che darà il nome all’intero franchise: una serie cresciuta fino a diventare un’icona del genere arcade soprattutto grazie ai vari Donkey Kong Land, nei quali sono stati introdotti numerosi altri protagonisti scimmieschi.

Primati che sono anche al centro di numerosi altri titoli, come Ancestors: The Humankind Origin che vede protagonista, in un titolo marcatamente survival, un componente di un clan di ominidi scimmieschi. Black Myth: Wukong, atteso per il 2023, è invece un action RPG dichiaratamente ispirato al genere soulslike: protagonista una scimmia basata sulla figura mitologica cinese Sun Wukong, già di ispirazione per varie opere come nel caso del protagonista del manga Dragon Ball. Perfino nel mondo delle slot machine online, dove pensare a un protagonista parrebbe difficile rispetto a un più generico tema, si contano esempi: è il caso di King Kong Jackpots, uno tra i prodotti più in vista della variegata offerta di PokerStars Casino e caratterizzato proprio da una colossale scimmia, ulteriore dimostrazione di come si tratti di un animale particolarmente rappresentato.

Non ha bisogno di presentazioni poi la serie Crash Bandicoot, punto di riferimento del genere platform durante gli anni ’90 e fresco di rispolvero con un remake del 2017 e un quarto capitolo del 2020: il protagonista è un marsupiale diffuso soprattutto in Australia, il bandicoot appunto. Sempre nel 2020 è poi uscito Maneater che, come evocato dal titolo, mette il giocatore in controllo di uno squalo: a metà tra un open world e un action RPG, è uno degli esempi più recenti di protagonisti animali. Ancora più recente il caso di Stray: uscito lo scorso luglio, si tratta di un titolo dall’impronta adventure con protagonista un gatto randagio.

Altri esempi potrebbero essere fatti in quantità: da Goat of Duty, parodia di uno shooter ma con protagoniste delle capre, ad Angry Birds, che mette in scena una faida tra uccelli e maiali, fino a Spirit of the North, che vede come protagonista una volpe. Si tratta di titoli che vanno ad aggiungersi agli esponenti di una tendenza che attraversa la storia del videogame, e sembra non volersi fermare.