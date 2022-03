Animali abbandonati, tre cani e un gatto cercano amore in tutta Italia isole comprese - Terzo Binario News

A Milano ci sono due animali in cerca d’amore, una bella cagnolona e un micio

EFINA, bellissima tipo maremmano, buona e molto affettuosa, di taglia grande nata il 28.9.2021. EFINA E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA, foto grande.

CHICCO è un gattone anziano, nato il 2.5.2004, ceduto dal suo proprietario, altrettanto anziano, per problemi di salute. E’ un’ adozione del cuore, il povero micio è abituato in casa da una vita e vorremmo trovare una nuova famiglia che gli faccia trascorrere gli ultimi suoi anni in serenità. CHICCO VI ASPETTA!

Chicco

Per entrambi fare riferimento al rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano, Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi).tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297. rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM. Aperto tutti i giorni, tutto l’anno.

Dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17. Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto. Codice Fiscale: 97441440159.

Poi c’è la storia “sudista” di CICCIO. Sono finito in canile da qualche mese e voglio …uscire…scappare da queste sbarre…ma sono troppo strette. E allora l’unica cosa che mi rimane fare è Urlareeee!

Si io urlo e mi dispero piango come un matto, voglio tornare in strada a cercare la mia casa….

Ciccio



Anche se non so più come tornarci. sono stato segnalato per giorni facendo chilometri senza mai fermarmi, sotto la pioggia la neve e il freddo gelido. Sono stato accalappiato per sfinimento e per fame! Mi hanno portato in canile e adesso sono qui che spero di uscire un giorno e di non morirci dentro! Ho circa un anno sono un cane buono anche con i miei simili, amo le coccole.

Mi trovo in Sicilia per info 3209008741 per favore solo msg WhatsApp

Tina

E infine quella di TINA che sta in Sardegna. E’ rimasta cieca, negli occhi ha il buio ma nel suo cuore tanto amore. Si trova al rifugio I Miei Amici di Ghilarza Oristana. Si valutano anche adozioni fuori dell’isola. Contattare Flavia 393 9515573 dopo le 15 o whatsapp www.zampesarde.it