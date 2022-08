Anguillara, ultimi giorni di prove per "Andromaca" al parco dell'Acqua Claudia • Terzo Binario News

Ultimi scampoli di prove in vista della messa in scena sabato 6 agosto

e domenica 7 agosto alle 21 de l’Andromaca di Leonardo Leo al Parco

Archeologico dell’Acqua Claudia ad Anguillara Sabazia.

Mentre i giovani cantanti affinano le vocalità e le interpretazioni la coppia

registica composta dal soprano Amarilli Nizza e da Maria Medea Nizza

mette a punto gli ultimi dettagli.

Abbiamo rivolto loro alcune domande per capire che tipo di allestimento sarà.

Amarilli Nizza



Amarilli Nizza, lei è stata interprete di moltissime opere, con quale

spirito con Andromaca che andrà in scena il 6 e 7 agosto al Parco

Archeologico dell’Acqua Claudia si approccia alla regia?

Mi sono approcciata alla regia di Andromaca con grande umiltà ed

entusiasmo, mettendomi al servizio dell’arte. Cercando di rendere più

comprensibile possibile al pubblico l’intricata vicenda, evidenziando

gli intrecci amorosi e le relazioni tra gli interpreti. Ho cercato

inoltre di cucire addosso ai cantanti i personaggi, mettendo in

risalto le peculiarità di ciascuno.

Cura la regia in coppia con Maria Medea Nizza, come vi state coordinando?

Maria Medea ed io lavoriamo in team dividendoci i ruoli. Lei sta

curando più l’aspetto scenografico nel suo insieme, io i movimenti

scenici e l’interpretazione degli artisti.

L’opera barocca è di per sè sui generis. Che tipo di allestimento sarà?

Dice Maria Medea: È un allestimento leggero. La scenografia non serve

perché utilizzeremo quella naturale della villa. Lasceremo spazio al

genius loci. Ciò che faremo sarà creare atmosfera evocativa con punti

luce e pochi oggetti emblematici .

Amarilli Nizza: Non ci saranno recitativi cantati perché un narratore

(Ludovico Buldini) ci condurrà attraverso la vicenda in modo molto

accessibile a tutti. Abbiamo pensato, non disponendo la Villa

dell’Acqua Claudia di un palco canonico, di sfruttare tutto lo spazio

possibile. Gli artisti quindi si muoveranno ovunque, all’interno della

villa, rendendo più veritiero il tutto e creando con il pubblico un

contatto molto ravvicinato, di sicuro impatto emotivo .

Maria Medea Nizza

Tra gli interpreti molti giovani allievi della Claudia Biadi Music

Academy. Che consigli sta dando loro?

Con i ragazzi lavoriamo intensamente e con grande passione, remando

tutti nella stessa direzione. Ciascuno si impegna per dare il meglio

di sé per rendere credibile al massimo il proprio personaggio.

L’auspicio è quello di creare qualcosa di bello che resti nel cuore

delle persone. La missione dell’artista è quella di portare svago,

bellezza, emozione. Ce la stiamo mettendo tutta affinché questo

avvenga.

L’evento sarà gratuito (serve solo la prenotazione). Un invito per il

pubblico da parte sua?

Speriamo davvero che tanti sforzi saranno ricompensati dalla

partecipazione degli amanti della musica e del teatro. Nel ricordare

al pubblico che è necessario prenotarsi per poter accedere alle due

serate scrivendo una e-mail (operastudioanguillara@gmail.com),

vogliamo anche ricordare che è possibile contribuire, affinché la

musica della Claudia Biadi Music Academy non si fermi, con una piccola

donazione. La nostra associazione è una associazione di promozione

sociale senza scopo di lucro. Noi soci fondatori prestiamo la nostra

opera gratuitamente, così come i cantanti si esibiranno generosamente

senza compenso. Purtroppo non siamo sostenuti da fondi pubblici. Al

momento abbiamo ricevuto per la messa in scena di Andromaca qualche

donazione privata. Ma i costi da sostenere sono davvero tanti.