Anguillara, Ugo Foà incontra le scuole per parlare di Olocausto - Terzo Binario News

Ugo Foa’ incontra i cittadini e le scuole di Anguillara Sabazia. Venerdi 7 Febbraio 2020, alle ore 10.30 con il coordinamento tra l’amministrazione comunale di Anguillara Sabazia, la Sindaca Sabrina Anselmo, su proposta della presidente del Consiglio Comunale Silvia Silvestri, in collaborazione con l’Assessorato alla cultura dott.ssa Viviana Normando, la Pro loco Anguillara Sabazia, dell’Istituto Comprensivo S. Francesco in cooperazione con ONSU – Osservatorio Nazionale di Sicurezza Urbana e ARADI l’Associazione Romana Amici di Israele, si svolgerà l’incontro tra Ugo Foa’, testimone delle leggi antiebraiche del 1938, gli studenti ed i cittadini. Foa’ racconterà la testimonianza del triste periodo delle leggi razziali, a testimonianza immemorabile dell’antisemitismo, da non ripetersi mai. www.comune.anguillara-sabazia.roma.it; app Città di Anguillara Sabazia

