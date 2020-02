Anguillara, Serami contro l'assessore De Rosa: "La maggioranza allontani chi è votato allo squadrismo politico" - Terzo Binario News

“Rivolgersi con frasi minacciose nei confronti del nostro Capogruppo Consiliare è sintomo di violenza, per ora solo verbale, arroganza e nervosismo del famigerato consigliere alla scuola.

Questi, toccato evidentemente dalle domande scomode del capogruppo Fioroni (in foto), invece di fornire giustificazione sui rimborsi previsti dalla legge, ma che costano ai contribuenti di Anguillara quanto un Assessore intento ad occuparsi quotidianamente della gestione della macchina comunale, si lancia in velate quanto sgradevoli e puerili minacce”.

Commenta così il portavoce di Fratelli d’Italia Enrico Serami le reazioni scomposte del “pentastellato doc” De Rosa.

“Condanniamo dunque con forza l’atteggiamento e invitiamo la maggioranza ad allontanare personaggi votati allo squadrismo politico. Dovrebbe essere lui a chiedere scusa tanto al Capogruppo FDI quanto ai bambini e loro famiglie – conclude Serami – che devono frequentare un anno scolastico nella baraccopoli di Via duca degli Abruzzi per la manifesta incapacità di un’amministrazione cui è rimasta solo la violenza verbale per sottrarsi al confronto politico”.