Anguillara: nuovi locali per la Asl Roma 4 - Terzo Binario News

“Si sta procedendo all’ampliamento dell’attuale struttura socio-sanitaria sita in via Marco Polo 1 ad Anguillara Sabazia. Oggi la struttura destinata a consultorio ospita al suo interno anche gli uffici vaccinazioni per un totale di circa 300 metri quadrati”. Così la Asl Roma 4 in una nota.

“Il progetto di ampliamento prevede il potenziamento della struttura con la separazione delle funzioni consultorio e vaccini con l’introduzione delle funzioni di poliambulatorio per visite specialistiche. Il complesso, del quale si prevede l’apertura nei prossimi 6 mesi, si svilupperà su una superficie di circa 600 metri quadrati ai quali si aggiungono locali accessori di servizio”.

“È importante sottolineare che il nuovo complesso, oltre a rispettare tutte le esigenze igienico sanitarie legate alle specifiche attività, pone estrema attenzione anche al distanziamento sociale nel rispetto della diversificazione delle funzioni conservando una gestione integrata delle stesse. Basta considerare che malgrado le funzioni siano strutturalmente e funzionalmente connesse hanno tre accessi separati tra loro”.

“Infine l’ambiente nel quale si colloca il complesso e le modalità di realizzazione della nuova struttura sono tali da garantire una grande qualità anche sotto il profilo della accoglienza del paziente Il contratto di locazione è stato firmato in data 2 ottobre”.