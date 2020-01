Anguillara, Manciuria: "Stangata da differenziata in arrivo" - Terzo Binario News

“L’epifania tutte le feste porta via fatta eccezione per la tassa rifiuti. Dopo le cartelle pazze e l’idea scellerata tutta grillina – scongiurata grazie alla ribellione dei cittadini – di aprire una discarica in località Tragliatella, per la nostra città si profila una stangata sulla raccolta differenziata e sulla manutenzione del verde pubblico per i prossimi 6 anni, cioè ben cinque oltre la scadenza naturale della oramai peggior amministrazione della storia di Anguillara”.

Commenta così Sergio Manciuria, presidente di AnguillaraSvolta, la delibera di Giunta Comunale 190 del 17 Dicembre 2019 pubblicata a ridosso di Natale.

“I saldi invernali – ironizzail referente sabatino – sono una buona occasione di risparmio, ma di questo scampolo tributario da parte della ‘diversamente amministrazione’ Anselmo, avremmo fatto volentieri a meno. I motivi di tanto accanimento contro i cittadini rimane senza risposta, almeno sino alla pubblicazione del capitolato di gara”.

“Sicuramente – conferma il presidente – una parte dell’aumento è dovuto all’accorpamento del servizio di raccolta rifiuti con la manutenzione del verde pubblico il cui bando, dopo la gestione Myoporum, è più volte fallito per la consueta incapacità pentastellata. Ora tutto confluisce in una mega-tassa Tari come sorta di fritto misto indifferenziato tra Iva al 10 e 22% oltre spazzamento spiagge, derattizzazione e disinfestazione”.

“La consueta opacità del delegato ambiente e della giunta giallo sbiadito – ribadisce il responsabile di AnguillaraSvolta – oggi non ci consente di verificare costruttivamente la bontà o meno del nuovo servizio rispetto a quello ereditato, ma di sicuro ci permette di parametrare i costi a base annua e stabilire un incremento a base d’asta di circa 4.000.000 euro. Somme che ricadranno sulle tasche dei contribuenti al netto del consueto incremento di cassa per coprire la quota degli evasori”.

“La trasparenza non è la pietra miliare della gestione pentastellata – conclude Manciuria – ma essendo in scadenza tanto il mandato elettorale quanto il prolungamento del servizio CNS da prevedere per consentire la gara di appalto, chiediamo alla Silvestri un coraggioso atto di umiltà con la presentazione ufficiale del progetto ai cittadini di Anguillara. Prima che gli elettori la mandino a casa , la sindaca dopo averla condotta nel baratro ha il dovere di utilizzare al meglio il tempo rimasto per il bene di Anguillara raccogliendo suggerimenti e istanze quali ad esempio la raccolta domiciliare gratuita degli sfalci”.