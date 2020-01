Anguillara, Manciuria: "I container per la scuola di via Verdi restano una vergogna" - Terzo Binario News

“Gabellare i genitori della scuola di via Verdi con la seconda deliberazione di giunta sulla fattibilità tecnica ed economica del nuovo plesso scolastico in Via Duca degli Abruzzi, è il solito fumo negli occhi da parte del delegato alla scuola De Rosa per rendere confusa la situazione riguardante i vergognosi container, compreso il riscatto o proroga della locazione e gli esiti della vulnerabilità sismica degli altri plessi scolastici della città”.

Lo ha detto Sergio MANCIURIA, Presidente di AnguillaraSvolta, commentando la delibera di Giunta Comunale 195 del 2019 riguardante i plessi scolastici.

“La legge che dispone il divieto fumo nei luoghi pubblici- ironizza il referente sabatino – dovrebbe essere estesa alla propaganda fasulla grillina, che dispensa notizie ingannevoli e altrettanto dannose. Mentre le mamme sono preoccupate a dover iscrivere i propri figli senza conoscere i dati strutturali depositati dall’Ing. Scopetti, la giunta giallo-sbiadita per sua stessa ammissione dichiara che prima del 2023 non verrà inaugurato alcunché ”.

“Le manie di grandezza del delegato alla scuola – evidenzia il presidente – mal si conciliano con la realtà dei fatti, e chiamare polo scolastico la realizzazione di poche classi per i bambini dell’infanzia e primaria del 205° circolo è il solito azzardo dettato dall’incompetenza a cinque stelle, come la famosa agibilità esibita il 23 settembre scorso”.

“Rivedere dopo solo tre mesi il solo quadro economico con una riduzione di circa un milione e mezzo di euro solo grazie alla revisione dei costi di realizzazione e la sbadata dimenticanza delle sistemazioni esterne – ribadisce l’esponente politico -, ci fa sorgere un dubbio: è frutto di un iniziale errore tecnico del precedente capo area, oppure di improvvisazione politica per rimediare alla scandalosa realizzazione provvisoria dei containers? Basterebbe utilizzare le spese tecniche approvate, cioè i 370.000 euro compresi di Iva, per poter avviare e coprire circa il 50% dell’adeguamento sismico per il plesso di via Verdi”.

“Le velleità di De Rosa per ingessare il bilancio comunale nei prossimi anni con progetti sovrastimati, improvvisati e su un’ area da bonificare, visto il suo precedente utilizzo – anticipa Manciuria – saranno oggetto di verifiche nelle sedi opportune, come l’appalto alla Metalsystem le cui migliorie sono tutt’ora uno “spot bufala” della giunta Anselmo. Ad un anno dall’addio a poltrona e stipendio, questa ‘diversamente amministrazione’ ha un solo compito da espletare per rispetto dei cittadini: rendere pubblici “ad horas”gli indici di vulnerabilità sismica di tutti i plessi scolastici e programmare con le dirigenze scolastiche gli interventi di messa in sicurezza attingendo sia alle risorse comunali sia a quelle regionali e statali”.

ANGUILLARA S. 13 Gennaio 2020

Presidente AnguillaraSvolta Sergio MANCIURIA