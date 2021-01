Anguillara, libri speciali in dono alla biblioteca - Terzo Binario News

Incipit di anno importante per la città di Anguillara all’insegna della cultura della pace e solidarietà. Il 12 gennaio alla presenza del sindaco Angelo Pizzigallo, la biblioteca comunale ” A.Zucconi “, riceve in dono una collana di libri molto speciali, testi inediti selezionati al premio letterario internazionale Books for Peace. Testimoni d’eccezione l’astrologa Ada Alberti e l’attore Franco Oppini sostenitori del premio Book for Peace, neo cittadini di Anguillara.

Il concorso letterario Books for peace fondato dal prof. Antonio Imeneo, dr. Alessandro Marchetti, avv. Antonio Di Renzo Mannino con la collaborazione di UNIFUNVIC Europa, A.N.A.SPOL e IADPES è Giunto alla quarta edizione ’20 , dedicata all ” Arte e cultura patologica” per sensibilizzare l’integrazione e la

valorizzazione culturale dei disabili fisici e mentali, ospiti d ‘onore Dario Dambrosi e Marta Bifano, Paolo Bonolis.

L’anno scorso è stato dato il via alla prima edizione del Premio Internazionale Daniele Nardi, dedicato all’alpinista deceduto sul Nanga Parbat nel 2018, tra i premiati di quest’anno uno sportivo d’eccezione, residente ad Anguillara Sabazia, Emiliano Malagoli, una icona dello sport paralimpico.

“Grazie all’importante collaborazione con Francesca Piggianelli presidente dell’Ass.ne Culturale Romarteventi (direttore artistico Premio Anna Magnani, direttore e ideatrice del Premio Roma Videoclip- il cinema incontra la musica- direzione organizzativa del premio Raf Vallone) e Claudio Pica (presidente

Aeper, associazione esercenti pubblici Esercizi di Roma, presidente della Fiepet- Confesercenti Roma, Gelato Word Eritage), dal 2021 Antonio Imeneo e Books for peace daranno il via a numerose attività culturali/ teatrali/ eno-gastronomiche che vedrà coinvolta la Città di Anguillara e il lago di Bracciano. Si ringrazia il professor Antonio Imeneo e Francesca Piggianelli per aver scelto proprio Anguillara, nello spirito della speranza , pace ,cultura e solidarietà e che sia una collaborazione duratura nel tempo”.