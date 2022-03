Anguillara in marcia per la pace, domani corteo organizzato da Anpi - Terzo Binario News

Appuntamento a partire dalle ore 15:00

Anche ad Anguillara cittadini in piazza e in marcia per la pace.

Ad organizzare la manifestazione è l’ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Anguillara, che invita la cittadinanza ad unirsi in corteo per domani, sabato 12 marzo alle ore 15:00 con partenza dalla zona pedonale nei pressi di Via Pisa.

Potrà prendere parte e parola all’evento chiunque, senza simboli di partito, portando con se solamente colori, messaggi e speranza di pace.

“Contro le invasioni della Russia in Ucraina e contro tutte le guerre – spiega ANPI – per un futuro di pace e condivisione tra i popoli costruiamo ponti di solidarietà con i mattoni della democrazia e della pace”