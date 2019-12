Anguillara, gli appuntamenti prenatalizi - Terzo Binario News

Week end prenatalizio straordinario ad Anguillara Sabazia e Natale straordinario sul lago. Sabato 21 dicembre, alle ore 17.30, ci sarà il concerto Gioielli del Barocco nella Chiesa della Collegiata, a cura del coro Daltrocanto e dell’Associazione Scuola Orchestra.

Nel centro storico della citta’ di Anguillara Sabazia, guidata dal sindaco Sabrina Ansemo, con il vice sindaco Sara Galea e l’Assessorato tecnico alla cultura dott.ssa Viviana Normando, sabato e domenica in piazza del molo vi sarà il mercatino di natale la mostra mercato di cultura e artigianato. Alle ore 19 nella Chiesa di Regina Pacis, concerto di beneficenza per la comunità Cusmano. Alle ore 20.00 musical Un Natale stellato, chiesa di s Francesco a cura dei ragazzi del Catechismo e mostra dei presepi del Rione La Valle in collaborazione con i ragazzi delle scuole medie di Cesano nella grotta di via del trivio, ove sarà anche possibile visitare tutti i presepi della città dal pontile a piazza del molo alla chiesa della collegiata con il presepe del liceo artistico dipartimento scenografia alla grotta di piazza dei bastioni e così via. Domenica 22 Dicembre annullato per maltempo l’evento dalle ore 10,00 alle 17,00 Natale in festa a Ponton dell’Elce con mercatini di artigianato ed enogastronomia e castagne e vino a cura del Rione Castello.Annullata per maltempo alle ore 15,00 Milonghetta dei Babbi Natale (tango argentino) in Piazza del Molo a cura dell’Associazione Pro Loco Anguillara Sabazia. Alle ore 17,30 ed alle ore 19,00 spettacolo teatrale Otello a cura dell’Associazione Controtempo. Lo spettacolo teatrale e’ itinerante nel centro storico dalla piazza della Collegiata a piazza Magnante ai giardini del torrione dimore storiche del Lazio con il coinvolgimento del torrione e del palazzo baronale Orsini. Alle ore 18,30 Concerto di Natale nella Chiesa di S. Francesco a cura dell’Ass. Gruppo Folkloristico di Anguillara Sabazia con l’esibizione straordinaria della banda della città di Anguillara Sabazia guidata dal maestro Enrico Scatolini che donerà alla città di Anguillara Sabazia la marcia per il millenario del castrum Anguilaria. Lunedi 23 dicembre ritorna per la terza edizione il carillon vivente con gli artisti esclusivi attualmente impegnati a Disneyland e nelle principali rassegne europee, unici in ambito nazionale e internazionale. Ore 16.00 partenza da ex consorzio Stazione del Cinema; ore 17.00 largo dello zodiaco; ore 18.30 in piazza del molo, lungolago Belloni. Martedi 24 dicembre vi saranno gli artisti esclusivi Mabo’ Band con tre spettacoli itineranti per la città da Stazione del cinema ore 16.00 per via anguillarese, in largo dello zodiaco ore 17 e ore 1830 centro storico e piazza del molo. Il 25 dicembre come in tutti gli altri giorni sarà possibile ammirare dalle ore 17.00 le istallazioni artistiche, con l’illuminazione work in progress realizzata da Raniero Terribili per la Gianchi Italia srl, per il centro storico, tutto da visitare tra luci proiezioni e musiche natalizie. Il 26 dicembre mercatino di s Stefano sempre a cura della pro loco Anguillara Sabazia, che si ringrazia anche per la collaborazione, mostra mercato di cultura e artigianato e prodotti tipici in piazza del molo. Alle 1830 vi sarà il concerto di s Stefano nella chiesa di Regina Pacis della Banda della Citta’ di Anguillara Sabazia guidata dal maestro Enrico Scatolini in attesa degli altri eventi per concludere l’anno ed iniziare l’anno nuovo insieme. Vi aspettiamo e buone feste dall’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia! Per info scaricare app Citta’ di Anguillara Sabazia o www.comune.anguillara-sabazia.roma.it.