Anguillara, Fioroni al Commissario: "Cominciare a pensare all'estate" - Terzo Binario News

“Egr. Commissario, con la stagione estiva alle porte e una situazione nuova e inedita per tutti è necessario iniziare a pensare come potrà il nostro comune affrontare i mesi estivi.

È opportuno iniziare una programmazione per ripensare l’assetto dei nostri luoghi turistici.Dobbiamo individuare quali spazi potranno essere destinati a spiaggia libera, aumentare lo spazio concesso agli stabilimenti per permettere loro di distanziare gli ombrelloni evitando pericolosi assembramenti e accelerare l’iter già iniziato dalla Regione per rilasciare nuove concessioni.

Combinando questi tre passi si potrà coprire maggiore spazio gestito dai nostri imprenditori e favorire un controllo puntuale della nostra Polizia Locale per i tratti rimasti scoperti.La invito anche a contattare le 3 attività operanti in località Martignano per capire come si potrà affrontare in sicurezza l’estate.

Le nostre attività commerciali chiuse non per loro volontà vanno aiutate, nei limiti del possibile si deve prevedere una riduzione del pagamento Tari e rivedere il regolamento Tosap.Nella fase di riapertura le attività, soprattutto ristorative, dovranno garantire il distanziamento sociale nei loro locali e per permetterlo il comune deve trovare un modo per fornire loro maggiore spazio da utilizzare. Ripensare la TOSAP e l’imposta TARI darebbe un piccolo aiuto ai nostri commercianti.

Resto a disposizione per approfondire l’argomento nelle modalità che lei riterrà opportune.

in attesa di riscontro, porgo cordiali saluti”.

Antonio Fioroni