Anguillara festeggia Sant'Antonio: ecco il programma - Terzo Binario News

Anguillara Sabazia festeggia magnificamente Sant’Antonio. Appuntamento per la festa di Sant’Antonio Abate ad Anguillara Sabazia domenica 19 gennaio 2020 dalle 9.00 dal raduno dei cavalieri presso la stazione del cinema alle 15.00, alla tradizionale e rinnovata rottura delle pile in piazza del Molo.

Alle 10.00 i cavalieri sfilano dalla stazione del cinema alla chiesa di s. Francesco per poi dirigersi accompagnati dalla Banda della Citta’ di Anguillara Sabazia in piazza del Molo. Imperdibile la benedizione degli animali in piazza del molo alle 11.30. Ore 12.00 corteo da Piazza del Molo alla Stazione del Cinema. Ore 13.00 pranzo conviviale con quota a persona di 15 euro presso ristorante Massimino. Ore 15.00 rottura delle pile in piazza del Molo a cura dei Fuorilegge. Sara’ premiata la migliore bordatura. L’evento ha il patrocinio e il contributo della città di Anguillara Sabazia, guidata dal sindaco Sabrina Anselmo e delegata agli eventi, in collaborazione con assessorato tecnico cultura Viviana Normando e con delegata all’ambiente Silvia Silvestri. L’organizzazione della festa è a cura dell’Associazione Cavalieri del Lago, in collaborazione per la rottura delle pile con Associazione dei Fuorilegge come avvio al Carnevale che avrà luogo ad Anguillara il 22 e 23 febbraio in particolare. Bella la collaborazione con la Parrocchia di S. Maria Assunta e con la Parrocchia di Regina Pacis. Grande attesa per la festa di Sant’Antonio! Vi aspettiamo! Per info e prenotazioni: 3288594927; 3475174233. Ad Anguillara poi nel pomeriggio nella Sala Orsi accanto alla Chiesa di Regina Pacis ci sara’ lo spettacolo teatrale “Natale al basilico”, di Valerio Di Pirano, a cura dell’associazione teatrale il Battello, alle ore 18.30. Ricordiamo che e’ possibile scaricare app Città di Anguillara Sabazia e visionare www.comune.anguillara-sabazia.roma.it.