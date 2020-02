Anguillara festeggia il suo patrono San Biagio - Terzo Binario News

Anguillara celebra il suo Santo Patrono. In occasione delle solennità per celebrare il Santo Patrono della città di Anguillara Sabazia, San Biagio, avrà luogo lunedì 3 febbraio 2020 la processione a partire dalla Chiesa di S. Biagio, alle ore 17.30, con la statua del Santo che attraverserà le vie del centro storico, accompagnato anche dal gruppo folkloristico e dalla banda della città di Anguillara Sabazia, guidata dal maestro Enrico Scatolini.

L’arrivo alla Chiesa della Collegiata dove alle ore 18.00, vi sarà la celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo mons. Romano Rossi con a seguire il tradizionale rito dell’unzione della gola. Entusiasmo in citta’ per l’ingresso e la vestizione di nuovi giovani nelle Confraternite rosse e nere e attiva per l’evento la collaborazione tra le istituzioni preposte, tra cui la Parrocchia di S. Assunta, la Parrocchia di Regina Pacis, l’Arciconfraternita di S. Giovanni in Decollato, il Comune di Anguillara Sabazia e non solo. Si invita i pubblici esercizi alla sospensione temporanea delle attività limitatamente al passaggio della processione dedicata al Patrono e durante lo stazionamento della stessa. www.comune.anguillara-sabazia.roma.it. App Citta’ di Anguillara Sabazia.