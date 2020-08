Anguillara, Fare Ambiente: “La violenza sugli animali si trasmette con l’emulazione” - Terzo Binario News

Arriva il Laboratorio Verde di Andrea Mariani: “Porteremo il valore del rispetto di tutti gli esseri viventi nelle scuole, per sensibilizzare i nostri giovani”

Sul tema della violenza sugli animali riceviamo e pubblichiamo la nota del responsabile provinciale di Fare Ambiente, Andrea Mariani:

La violenza sugli animali indice di pericolosità sociale. Emerge chiaramente dall’analisi dei dati che il maltrattamento non è generato dalla paura degli animali, infatti attraverso un questionario somministrato anonimamente a 1500 studenti di varie parti d’Italia, a cura della LAV, è emerso che solo due hanno dichiarato di aver maltrattato animali e di averne paura, il 12% ha assistito a violenze sugli animali commesse da familiari adulti. Se all’interno del nucleo familiare appare normale maltrattare e malmenare gli altri, e in particolare gli animali, con molta probabilità questo atteggiamento verrà emulato e fatto proprio dal bambino che lo recepirà come un comportamento corretto, ripetendolo all’esterno. La cultura in cui si sviluppano forme di violenza contro gli animali ha come riferimento un modello basato sull’aggressività sistematica, il disprezzo delle ragioni altrui che sfocia nell’intolleranza e nell’illegalità.

Inoltre la violenza su animali è spesso parte integrante di altri crimini, non è insolito che partner violenti si trovino a minacciare la loro compagna o ad aggredire il suo animale domestico usandolo quale strumento per indurla a non abbandonare il tetto coniugale, in Italia rasenta il 65% dei casi.

Secondo interviste effettuate dall’Ass. Link su 537 detenuti, il 71% di coloro che avevano commesso reati a sfondo sessuale avevano maltrattato o seviziato animali. Per questo sono importanti le politiche tese all’educazione e al rispetto di tutti gli esseri viventi. Pertanto speriamo che quanto prima si attuino i programmi didattici delle scuole ai fini di una effettiva educazione degli alunni verso il rispetto degli animali in quanto esseri senzienti come previsto dalla legge 189 del 2004.

Ad Anguillara arriva il Laboratorio Verde di Fare Ambiente sotto la direzione del responsabile Andrea Mariani che ha detto: “Ci tengo a precisare che questa associazione nasce per tutelare il benessere degli animali e la salvaguardia dell’ambiente e che tutti possono collaborare se condividono e credono in questi valori che, come associazione, cercheremo di portare nelle scuole per sensibilizzare i nostri giovani che sono il futuro del pianeta”.

Fare Ambiente – Anguillara