Anguillara, De Vito tuona contro la Anselmo: "Ponton dell'Elce, Colle Sabazio, Albucceto e Barattoli abbandonati" - Terzo Binario News

“Sono costretto a tornare sull’imbarazzante questione Ponton dell’Elce, Colle Sabazio, Albucceto e Barattoli – afferma Daniele De Vito Coordinatore LEGA Anguillara Sabazia – dove i cittadini si trovano ad affrontare una situazione da terzo mondo. Dov’è finito il Sindaco!!!!! Sono mesi che si chiedono incontri con i cittadini, risposte serie sulle problematiche dei nostri quartieri.

Agli incontri istituzionali manda i suoi delegati, non rilascia interviste, non si confronta con i cittadini residenti, non fa nulla per far capire alla popolazione le tipologie di interventi che vuole fare, eppure ha anche la delega ai Lavori Pubblici. Quanto crede che i cittadini possano sopportare questi disagi? Strade dissestate, manutenzione del verde assente, palestra e campo sportivo abbandonato accessibili a chiunque vandali compresi, incuria del verde e dei giardini pubblici, impianto fognario non funzionante, contatori di energia elettrica scoperti, illuminazione assente serbatoio d’acqua potabile danneggiato.

Un disagio segnalato più volte dai residenti dei quartieri a un’amministrazione a guida 5 Stelle sorda e distante dalle esigenze dei cittadini .

Continuo a ribadire – afferma Daniele De Vito – fare il Sindaco non sia compito semplice, ma abbia il coraggio di dichiarare la propria impossibilità e si dimetta per il bene dei residenti!”