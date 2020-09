Anguillara, corso per aspiranti volontari Croce Rossa Italiana - Terzo Binario News

Nell’ambito dell’offerta formativa 2020, a novembre avrà inizio il Corso di Formazione per aspiranti Volontari Croce Rossa Italiana.



Il Volontariato in Croce Rossa, con le sue mille sfaccettature, permette a chiunque abbia più di 14 anni di entrare a far parte di un’Italia che aiuta.



Frequentando il corso, saranno fornite ai partecipanti tutte le nozioni che serviranno a prepararsi per la realizzazione della propria azione di volontariato: con nozioni di base sulle attività svolte dalla Croce Rossa in Italia e nel Mondo, Diritto Internazionale Umanitario, Educazione alla Salute, Attività in Emergenza, Cultura dell’Inclusione e Primo Soccorso.



Per maggiori informazioni, visitare il sito crisabatino.it o chiamare lo 06. 999 42 88. Per iscrizioni https://gaia.cri.it/.