Anguillara, Andrea Mariani di Fare Ambiente con Pizzigallo - Terzo Binario News

Lo sviluppo dell’ecologia industriale stabilisce nuovi modelli e regole produttive per le industrie e le responsabilizza nei confronti dell’ambiente, anche nel settore produttivo, determinando un incremento della domanda di materie prime riciclate..

Abbiamo dato il nostro contributo nel convegno “ AUTODEMOLIZIONI E VEICOLI FUORI USO” Ci siamo impegnati nella valutazione dell’impatto ambientale sul territorio di Tarquinia per la:TERMOVALORIZZAZIONE , CENTRALI TERMOELETTRICHE A CARBONE ED I PICCOLI IMPIANTI DI RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI NON POSSONO ESSERE NEANCHE LONTANAMENTE PARAGONATI A LIVELLO TECNICO, TECNOLOGICO E PER L’IMPATTO DIVERSO CHE HANNO SUL TERITORIO.

Ad esempio per produrre il 13,5% della nostra energia elettrica tramite 12 impianti termoelettrici sparsi sul territorio Nazionale, importiamo circa 40 milioni di tonnellate di carbone fossile che entrano direttamente nel Nostro sistema sanguigno come inquinanti contro cui i nostri alveoli polmonari non hanno difesa alcuna. Considerando che abbiamo una rete capillare di distribuzione del gas, la più avanzata d’Europa e forse del Mondo, tramite cui possiamo immettere in rete biometano a Trento e ritirarlo a Siracusa senza per forza caricarlo come gli idrocarburi, su pesanti ed inquinanti TIR, se facciamo tutti uno sforzo nel pensare il futuro non solo demonizzandolo ma traendone spunto per il futuro prossimo, forse andremmo verso la giusta via e saremmo utili a noi stessi ed alle generazioni future. Quindi, come Associazione Ambientalista, ci auspichiamo una politica aperta alle nuove tecnologie, perché salvaguardare l’ambiente non significa bloccare il progresso ma utilizzarlo al meglio ed a salvaguardia dell’ambiente stesso. Vogliamo mettere i nostri esperti a disposizione di questa cittadina che come valore aggiunto ha la responsabilità di tutelare un lago, una risorsa idrica importante, da cui dipende non solo il turismo ma soprattutto la qualità della vita. Tutelare le nostre risorse, l’ambiente, la fauna e microfauna è base essenziale per la costruzione del nostro futuro.

Il nostro impegno sarà al fianco del Sindaco Pizzigallo e di tutta la sua amministrazione per meglio salvaguardare il benessere ambientale.