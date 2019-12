AnguilaraSvolta: "Tari regalo di Natale in una città senza luminarie" - Terzo Binario News

“La diversamente amministrazione Anselmo ha abituato i cittadini di Anguillara ad aspettarsi di tutto, ovviamente in chiave negativa. Eppure, a distanza di 42 mesi di gestione riesce comunque a stupire per pressappochismo e incapacità amministrativa: ben oltre 2000 famiglie, sotto l’albero di natale troveranno come dono del sindaco giallo sbiadito, la richiesta di quietanza della tariffa rifiuti risalente al 2014”.

Cosi riferisce Sergio MANCIURIA, Presidente di AnguillaraSvolta, l’arrivo della cartella TARI supplementare a quella dell’anno in corso

“Lo stupore nel vedere recapitata la cartella pazza di matrice grillina – osserva il referente sabatino – dipende esclusivamente dalla motivazione per la quale è stata emessa e non certo perché a ridosso delle feste natalizie: non risultano i versamenti nel server del comune a causa di un cambio programmatico del software”.

“Qualche buontempone addetto alla notizia bufala di origine controllata – continua il Presidente – proverà a trincerarsi dietro l’inefficienza della precedente gestione a guida partito democratico, senza ovviamente spiegare perché aspettare il quinto anno utile con la possibilità di vedere prescritte eventuali somme ai soliti furbetti evasori della Tari. Una tassa, ricordiamo, totalmente a carico dei contribuenti di Anguillara e – ribadisce il responsabile di AnguillaraSvolta – che secondo indiscrezioni dall’area metropolitana, per mano della delegata all’ambiente Silvestri, con il nuovo appalto previsto per la primavera 2020 si vorrebbe incrementare del 30% annuo”.

“Siamo talmente convinti dell’ennesimo flop della gestione grillina, che salvo rari casi di smarrimento o dimenticanza – conclude Manciuria – saranno recuperati poche migliaia euro rispetto all’accertamento complessivo sicuramente superiore al mezzo milione di euro (media di 250 euro a famiglia), costringendo migliaia di famiglie alla spasmodica ricerca dei famigerati F24 regolarmente pagati. Un Natale per Anguillara sicuramente senza luminarie ma con sotto l’albero una bella cartella pazza di Babbo Grillino”.

Presidente AnguillaraSvolta Sergio MANCIURIA