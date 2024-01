Angiolina, Geco, Cile e Woody: quattro adorabili musetti che si meritano chi li adotti • Terzo Binario News

ANGIOLINA, tenerissima tipo pinscher mignon nata 7.9.2018, di taglia piccola dolce e affettuosa. E’ nella foto del titolo.

E poi GECO pit bull nato 1.1.2019, di taglia media E’ un bravo cagnolotto che speriamo trovi presto una bella adozione. Adatto a persone con esperienza.



Sopra c’è Geco, sotto Cile.

Questo è il dolcissimo musetto di CILE cagnolotto nato 1.1.2018. Le sue belle orecchiotte lo rendono molto simpatico e CILE è anche un essere veramente speciale che va d’accordo con tutti, tanto docile e gentile che “lavora” con bambini e persone in una sorta di pet terapy. CILE, abituato in appartamento, desidera una casa e una famiglia questa volta per sempre.

WOODY , tenero cucciolo tipo labrador , nato 15.5.2023,

di taglia media buono ed affettuoso. Eccolo qui sotto.



ANGIOLINA GECO CILE E WOODY SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA

AM sarebbe meglio che andiate a prenderli, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00