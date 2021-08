Angeloni: "Sulle strisce blu di Santa Marinella polemiche strumentali" - Terzo Binario News

Qualche iniziale disagio per l’utenza, ma molte delle polemiche seguite all’istituzione della sosta a pagamento in alcune strade di Santa Marinella appaiono del tutto strumentali.

Il vice presidente della Santa Marinella Servizi Fabio Angeloni quale componente del CdA della società municipalizzata che gestisce il servizio in house per conto del Comune ha ritenuto opportuno fare alcuni doverosi chiarimenti a riguardo. “Innanzitutto è nostro desiderio porgere le scuse nei confronti dell’utenza, di tutti i residenti e i villeggianti per l’imprecisa e tardiva comunicazione in merito alle tariffe e alle modalità di pagamento per l’uso degli stalli blu.

Purtroppo ci sono stati dei ritardi burocratici e il servizio è stato attivato solo dopo che è stata approvata anche la delibera di giunta che a sua volta ha determinato le tariffe. C’è stata di conseguenza una parziale incomprensione che ha costretto l’utenza a una affannosa rincorsa per stipulare gli abbonamenti a costi agevolati, così come previsto per i residenti e con l’esenzione riservata però solo agli over 75.

Anche noi abbiamo dovuto fare fronte ad una serie di adempimenti (noleggio colonnine, procedure per assunzione ausiliari, istallazione segnaletiche sia orizzontale che verticale) per completare tutti gli iter in tempo.

Per questo motivo, in queste prime settimane lo sforzo per l’assistenza dell’utenza sia in strada che negli uffici è stato massimo.

Alla SMS ogni stallo costa 300 €/anno di solo canone a favore del Comune, oltre a questa spesa ci sarà da contabilizzare il costo del noleggio delle colonnine e quello degli ausiliari, quindi di comprende come sia questo un’importante operazione anche a livello finanziario che questa amministrazione, al contrario della precedente, ha voluto far rimanere all’interno dell’affidamento ad una sua municipalizzata e non affidare ad un privato che certo avrebbe avuto un’altra sensibilità (fino al 2017 a Santa Severa pagavano anche le auto dei disabili per dire).

Sabato 21 il regime dei parcheggi a tariffazione sarà esteso all’area cosiddetta ex-fungo, ci sarà un addetto all’ingresso per il rilascio del titolo sul modello del sistema adottato sull’Aurelia altezza “Toscana”, ovvero sarà possibile pagare e ricevere il ticket direttamente all’operatore addetto. Prossimamente verranno realizzati nuovi stalli blu in zona Maiorca.

Ci tengo infine a precisare poiché anche questo è stato oggetto di polemiche che ora che è stata completata la segnaletica orizzontale partiranno i controlli della Polizia Locale e non saranno più tollerati parcheggi selvaggi che possano arrecare pericolo alla viabilità o ai pedoni e cosa ancor più importante occupazioni abusive di stalli blu”.