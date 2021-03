Angeloni di Iv contro la delegata Medici: "Una no vax che Tedesco deve rimuovere" - Terzo Binario News

“Mentre i giornali telematici battono la notizia di un nuovo boom di casi Covid a Civitavecchia, città che da ormai un mese viaggia al di sopra dei 200 casi su 50mila abitanti (il doppio di quanto serve per entrare in zona rossa) sorprende la decisione di nominare come Delegata (credo alle Mense ma poco importa dove) una scalmanata “No Vax’.

La nomina coincide con la giornata dedicata alla memoria delle oltre 100 Mila persone morte per il Covid.

E mentre a Bergamo Draghi commemora i caduti e promette una campagna vaccinale sempre più rapida ed efficiente, a Civitavecchia, che in fatto di contaggi oggi sta peggio di Bergamo, la neo Delegata celebra la sua nomina, definendo sui social “cavie umane” tutti coloro che si vaccinano, con chiaro intento intimidatorio.

Credo che il sindaco Tedesco, qui mal consigliato, possa facilmente rimediare rimuovendola, magari come fa Draghi e ciò senza dare troppe spiegazioni arzigogolate. Perché quella di volersi guadagnare sotto sotto le simpatie dei NO VAX, di questi tempi ha come effetto collaterale quello di far piovere sulla figura del Sindaco e su Civitavecchia l’antipatia della Nazione”.

Fabio Angeloni