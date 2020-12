Angelo Sanzio ospite del Body Sun di Ladispoli - Terzo Binario News

Porte aperte presso Body Sun di Manuela Fantozzi : il Made in Italy non si ferma e anche stavolta è pronto ad offrire le sue primizie.

Domani 18 dicembre il creatore di Profumi Angelo Sanzio sarà presente presso il salone di Bellezza “Body Sun” in viale Mediterraneo 25/27 a Ladispoli per un esclusivo percorso olfattivo alla scoperta delle migliori materie prime e per far conoscere quella che è l’Arte del Profumo che da sempre è vanto per l’Italia nel mondo.

Oltre a pregiate essenze i clienti potranno testare una collezione dedicata alla cura del corpo declinata in latte corpo setificante e shower gel profumati, per poi passare all’igienizzante mani che è davvero tutto da scoprire. A fare da padrona sarà la pregiata Rosa di Taif proveniente dagli altopiani dell’Arabia Saudita.

Un momento di condivisione ,cultura olfattiva e per scambiarci gli auguri più profumati per questo prossimo Natale perché, come diceva Yves Saint Laurent : il Profumo è fratello del respiro.