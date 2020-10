Angelo Pisani, uomo speciale di Ladispoli - Terzo Binario News

Il ritratto di Franco Conte

“Un uomo speciale, le cui risorse non finiscono mai, una bella famiglia, dei figli e una moglie che lo adorano, e lui….che si reinventa giorno per giorno.

La vita con lui non è stata clemente, ma lui non l’ha mai ribadito, anzi lui ringrazia la vita ogni giorno. Lui è così, quasi un lupo solitario, un saggio, che con tanta forza di volontà va avanti: giardinaggio, piccoli lavori di muratura, e il suo orto che è anche il suo rifugio, quel luogo che da ragazzo calpestava …..attraversava…oggi è divenuto il suo orto.

Chi non riconosce quella fiat punto blu con quel carrello attaccato….tutti sanno chi è, tutti portano rispetto…tutti nutrono una amicizia per lui,….grande conoscitore di funghi, che per un periodo di tempo ha anche venduto in piazza Marescotti,….parlare con lui è ascoltare l’umiltà, l’onestà, e la giustizia perché lui non è di quelle persone che si svendono.

La dignità prima di tutto nella sua umiltà, nel suo mi accontento, c’è sempre dignità, .eccomi se posso essere utile sappi che io ci sono ……è così, lui e la semplicità lui è l’umiltà, lui e il senso dell’amicizia camminano insieme, è un guerriero buono onesto e umile che divulga la gioia della vita…..di essere vivi…..di vivere.

Ecco due parole che forse non rendono il senso di questa persona, ma che sicuramente fanno capire quanto rispetto ci sia verso questa persona, da parte di tutta la comunità ladispolana,

E la mia personale, a questa grande persona che è Angelo Pisani sei un esempio di vita dignitosa e onesta. Continua così grande Angelo.

Franco Conte