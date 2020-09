Angelo Ferrara di Anguillara a Sanremo Junior - Terzo Binario News

Al via Sanremo Junior e tra i 60 partecipanti è presente una

rappresentanza di Roma e di Anguillara.

Sabato 26 settembre e domenica

27 settembre 2020 hanno luogo le finali di Sanremo junior dal Teatro

Gran Casino’ di Sanremo.

Tra i partecipanti, 60 ragazzi scelti in tutta

Italia, l’Associazione Cuore in musica Academy di Tivoli, che solo con

sé dal Lazio porta 18 candidati, con la coach Johanna Pezone. Tra i

ragazzi scelti nel Lazio, proprio a Tivoli, oramai a ottobre 2019, si

esibirà Angelo Antonio Ferrara.

Le finali dovevano svolgersi a febbraio

ma finalmente ci siamo nel poterle vivere con i partecipanti cresciuti

ed alcuni, come Angelo, con la voce non più da bambini ed in un momento

delicato, di transizione. Ma eccoci! La storia del festival più amato

dagli italiani e non solo continua e questo e’ l’importante! Angelo e’

un ragazzo di 13 anni, nato a Roma, il 31 maggio 2007. Figlio di David

Ferrara e di Viviana Normando, secondo di tre fratelli, con Emanuele (15

anni) e Giovanni Paolo (8 anni). Frequentando la Scuola Paolo VI, nel

quartiere Talenti, si e’ evoluto nel coro “I piccoli di Talenti” diretto

dalla Maestra Claudia Gili e si e’ esibito in diversi luoghi della

Capitale, ad esempio, dalla Chiesa di S. Giovanni Crisostomo, alla

Basilica di S. Croce in Gerusalemme al Museo delle Tradizioni Popolari,

al Teatro Olimpico. Ha partecipato fin da piccolo a diversi eventi,

anche su territorio nazionale, in particolare organizzati dalla mamma,

lo storico dell’arte, giornalista e manager della cultura Viviana

Normando. Vive tra Roma ed Anguillara Sabazia (Rm) dove la mamma e’

stata vice sindaco e assessore tecnico esterno alla cultura e dove

Angelo ha frequentato ed imparato a solfeggiare nel 2017 nella scuola

musica della Banda della Citta’ di Anguillara Sabazia e orchestra di

fiati, con il maestro direttore Enrico Scatolini. Nel 2018 ha

frequentato l’Associazione Scuola Orchestra, pianoforte e canto, con il

Maestro Sergio Allegrini. Dal 2019 studia canto con la maestra soprano

Anna Catarci e con l’Associazione Amici della musica Gastone Tosato. A

novembre 2019 ha superato l’audizione di Sanremo junior a Tivoli presso

l’Associazione “Cuore in musica” presieduta dalla maestra Johanna

Pezone, da cui e’ anche attualmente seguito. Frequenta la terza media

dell’Istituto Comprensivo “Alberto Sordi”, dove studia musica con il

Prof. Nicola Massaro. Cantare e’ la sua passione, e’ tra i suoi talenti.

Semplicemente una delle sue esperienze più belle. L’autorevole scuola di

Tivoli ha anche una filiale in Germania, vicino Stoccarda ed oggi e’ il

riferimento ufficiale di Sanremo Junior in italia e punto ufficiale del

concorso The best in onda su Sky e Canale Italia. A causa delle

accortezze di questo periodo sara’ possibile seguire le dirette delle

semifinali e finali in streaming sulla pagina ufficiale facebook di

Sanremo junior e di Academy cuore in musica, su

https://www.facebook.com/sanremojunior/ e su

https://www.facebook.com/cuoreinmusicaacademy.