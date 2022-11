Alle ore 14.00 circa la Sala Operativa ha inviato la 7A in Via della Pisana 306 presso la Scuola Media “Renato Villoresi” per prestare soccorso ad un ragazzo al quale era rimasto incastrato un anello nella mano sinistra.

La squadra VF intervenuta con strumentazione da taglio ad alta precisione, ha liberato la falange del ragazzo in pochi minuti senza ulteriori complicazioni.