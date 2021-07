Andrea Pacenza allenatore dell'Allumiere - Terzo Binario News

Alla Cavaccia Compagnucci, Di Gennaro e Zimmaro

Sarà un Allumiere a trazione tolfetana quello della stagione 2021-2022. In panchina è arrivato l’ex tecnico biancorosso Andrea Pacenza e con lui doversi giocatori provenienti dall’altra parte della collina. Dunque l’intenzione è quella di lottare per i vertici, trattandosi di elementi di categoria superiore rispetto alla Prima, in cui milita la compagine della Cavaccia.

Infatti il sodalizio biancoceleste ha ingaggiato nomi importanti come Dario Compagucci e Marco Zimmaro (entrambi ex Tolfa), Luca Di Gennaro (al rientro dalla Toscana) costruendo un asse dalla metà campo in sù di livello assoluto. E a quanto sembra sono imminenti gli ingaggi di altri pezzi pregiati.

<Non è un problema la discesa di categoria – spiega mister Pacenza – perché mi è stato proposto un progetto a lungo termine che non mi aspettavo e che mi ha stuzzicato subito. Anni fa ad Allumiere regnava una mentalità tendente più all’ambito amatoriale, adesso invece si può lavorare professionalmente. In questo senso a me è stato chiesto di alzare asticella e sono stato ben felice di accettare>. Sui giocatori: <Con Compagnucci, Di Gennaro e Zimmaro c’è un’iniezione notevole di qualità, con una base già di per sé buonissima. A loro infatti vanno aggiunti Simone Vignaroli, Mariano Lancioni, Matteo Scaramozzino c’è una rosa competitiva. Non avremo nessuna ossessione di vincere, si punta a fare il meglio possibile. Se non si dovesse vincere, si lavorerà per l’anno successivo. Uno dei compiti sarà quello di tutelare il gruppo, elemento essenziale per ottenere risultati> la conclusione dell’allenatore.

Fra le conferme ci sono quelle di Bruno Andrea Marchetti, Dario Perfetti, Gianpiero Olivetti, Antonio e Christian Superchi, Marco Smacchia, Gianni e Roberto Braccini, Giordano D’Errico e Mirko Spagnoli. Lo staff di Pacenza è composto da Stefano Cascianelli, Tommaso Carta, Rodolfo Massarroni, Daniele Tardioli e Franco Superchi: l’ex numero uno di Fiorentina e Roma sarà il preparatore dei portieri. Probabile inizio della preparazione il 6 settembre.