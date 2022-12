Andrea Lupi nuovo presidente del Cerveteri: "A gennaio pubblico gratis sulla tribuna del Galli" • Terzo Binario News

Presentati dirigenza e allenatore, il Cerveteri ha una nuova identità, pronto alla fase della rinascita.

A Cerveteri, presso Dolci Incontri, il neo presidente Andrea Lupi ha parlato alla presenza di giornalisti e istituzioni, esprimendo la sua volontà di gettare le basi per il rilancio del settore giovanile verdazzurro e fare della prima squadra un collettivo in grado di far rinnamorare i tifosi al di là della categoria.

Al suo fianco il neo allenatore Giampaolo Superchi, il diesse Chicco Boccaccio, il direttore generale Massimiliano Discepolo e la sindaca Elena Gubetti.

A dare un tocco in più alla serata Vincenzo Ceripa, l’eroe della promozione in serie C e quella più recente di 12 anni fa dalla Prima categoria alla Promozione.

“A gennaio – ha detto il presidente Lupi – pensiamo di riaprire le tribune dello stadio, con i tifosi e le famiglie del settore giovanile faremo una grande festa.

I tifosi al momento della riapertura entreranno gratuitamente alla gara, voglio costruire un progetto intorno a loro.

Affronteremo un periodo difficile, la nostra salvezza non è solo in campo, ma anche fuori. La categoria è importante ma spesso se non c’è entusiasmo non vale per quello che dovrebbe.

Noi dobbiamo cercare di mettere intorno al progetto la passione, l’amore per i colori, senza i quali non si va da nessuna parte”.

Presenti anche gli assessori Ferri e Battafarano, oltre al consigliere Gianluca Paolacci.