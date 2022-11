Andrea Lupi è il nuovo presidente del Cerveteri Calcio • Terzo Binario News

Andrea Lupi è il nuovo presidente del Cerveteri.

Nel pomeriggio il passaggio di consegne da Iurato a Lupi.

Il compito dei nuovi proprietari sarà quello di riaprire le tribune dello stadio “Galli” con alcuni interventi così da renderlo accessibile al pubblico.

Poi, c’è da pensare a ricostruire la squadra, ridimensionata dagli addii di elementi importanti che hanno preferito lasciare dopo le burrasche societarie.

“Sono molto contento, pur sapendo di avere tante responsabilità morali – dice Andrea Lupi – penso di aver fatto la scelta giusta.

Dobbiamo lavorare, costruire un nuovo futuro. Partiamo dai tifosi, voglio essere il presidente della gente.

Il presidente aperto al dialogo e al confronto. Adesso dobbiamo vedere cosa fare per la squadra, vogliamo salvarla e spero ci si riesca. Saremo una squadra giovane, con tanti lottatori che combatteranno per la causa.

Prima dobbiamo capire gli interventi da dover fare anche in termini strutturali per lo stadio, che va riaperto in poche settimane.

Ci sarà da investire – conlcude Lupi – e lo faremo con cautela. Vi chiedo di starci vicino”.