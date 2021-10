Andrea Amanati delegato per Santa Severa - Terzo Binario News

Il capogruppo di maggioranza all’interno del consiglio comunale di Santa Marinella Andrea Amanati è, da ieri, anche il nuovo delegato per la frazione di Santa Severa.

La nomina gli è stata conferita ieri, ufficialmente con un decreto a firma del sindaco Pietro Tidei che ha così voluto investire il consigliere di un altro importante incarico va ad aggiungersi agli altri già assegnati e svolti dall’inizio del mandato elettorale.

Andrea Amanati, infatti dalla sua elezione ha sempre svolto il ruolo di delegato all’associazionismo, ruolo che lo ha da subito posto come referente di tutte le numerose associazioni di volontariato presenti nel territorio. Le sue attività però hanno investito anche numerosi altri settori dell’amministrazione cittadina che lo hanno visto impegnarsi anche nella gestione delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica del territorio.

Inoltre insieme al sindaco Pietro Tidei è anche il rappresentante comunale che sta seguendo tutto l’iter di riqualificazione della stazione ferroviaria di Santa Marinella, intrattenendo tutti i rapporti con i dirigenti di Rfi. “Sono grato e lusingato per il nuovo incarico che mi ha assegnato il Sindaco che con questa nomina ha dimostrato la fiducia che ripone in me e che mi sprona a lavorare sempre con maggior impegno nella speranza di riuscire a operare per il meglio e nell’interesse della collettività. Per questo da oggi invito anche gli abitanti, i villeggianti e tutti gli operatori economici della nostra frazione turistica, a voler far riferimento a me e insieme cercheremo di affrontare tutte le questioni e risolvere tutte le problematiche, con spirito costruttivo ed improntato alla massima collaborazione”.