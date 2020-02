"Andatevene via, ci portate il Coronavirus": cinesi minacciati da tre ragazzi al Don Bosco - Terzo Binario News

“Andatevene via, ci portate il Coronavirus”. Questo il tenore delle parole rivolte da tre ragazzi italiani – uno con un coccio di bottiglia – a un gruppo di cinesi, composto da quattro uomini (tra i 31 e i 37 anni) e una ragazza incinta. L’aggressione è avvenuta durante il pomeriggio di domenica 9 febbraio al Don Bosco, nei giardini di piazza dei Consoli.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Tuscolano. Due giovani sono riusciti a fuggire, il terzo – un 15enne, quello con il coccio di vetro in mano – è stato accompagnato in commissariato e successivamente riaffidato ai genitori.

La comitiva di cinesi ha deciso di non procedere con la denuncia. La ragazza in gravidanza è stata trasportata in ospedale, soccorsa in codice giallo. Per lei tre i giorni di prognosi, non sono stati riportati danni al feto.