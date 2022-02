Ancora un weekend romantico: "Tarquinia in love" fa il bis - Terzo Binario News

Un bel successo… e il desiderio di estendere una bella iniziativa anche al prossimo weekend: #TarquiniainLove, l’evento diffuso ideato da Divini Commercianti e WeTarquinia, ha incuriosito cittadini e visitatori, tanto da convincere gli organizzatori a riproporlo anche nel prossimo weekend.

In occasione del San Valentino, le due associazioni di Tarquinia hanno infatti pensato di decorare alcuni ambiti molto iconici del centro cittadino con dei grandi cuori, invitando concittadini e visitatori a passeggiare in una sorta di caccia al tesoro e scattarsi un selfie romentico di coppia in quei punti chiave della città. Una foto da postare sui social, taggando @divini_commercianti_tarquinia e #TarquiniainLove, per poter così partecipare all’estrazione di una cena di coppia in un locale tarquiniese.

La curiosità suscitata dall’iniziativa è stata tale da spingere gli ideatori a rilanciare e prolungarla sino al weekend prossimo: 18, 19 e 20 febbraio saranno, perciò, altri tre giorni romanticissimi a Tarquinia.

