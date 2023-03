Ancora un weekend di cinema al Claudio di Tolfa • Terzo Binario News

Oggi, venerdì 17 marzo alle ore 18, un nuovo appuntamento con film per i più piccoli, al teatro Claudio di Tolfa si proietta “MUMMIE – A SPASSO NEL TEMPO”. Ragazzi la sala vi aspetta. Nella foto del titolo la cabina di proiezione.

Per i più grandi sempre oggi alle ore 21.15 la commedia italiana del momento “MIXED BY ERRY”. Tratto da una storia vera che ognuno di noi conosce bene. Assolutamente da non perdere. Il film diretto da Sidney Sibilia, lo stesso di “Smetto quando voglio”, sarà riproposto anche domani sera stessa ora.