Ancora un trionfo per la pallacanestro Dinamo Ladispoli - Terzo Binario News

Una giornata da incorniciare per lo sport rossoblu

Domenica da incorniciare per le squadre di basket cittadino; la mattina gli Under 14 hanno strapazzato i pari categoria del Basket Pyrgi Santa Severa, vincendo 58-38 con una prova che ha almeno in parte riscattato le amarezze dei giorni precedenti quando in trasferta sia gli Under 13 il sabato sia sempre gli under14 il venerdi erano usciti sconfitti dai campi romani del Vis Aurelia e del Roma XVI.

Ma gli occhi in casa Dinamo erano tutti puntati alla gara del pomeriggio, con la prima squadra impegnata contro UISP XVIII nella sfida diretta per conquistare il secondo posto in solitaria nel girone di qualificazione del campionato di Promozione Lazio.

Si e’ capito subito che la partita sarebbe stata avvincente, squadre a ranghi praticamente completi, con il recupero last minute nelle file Dinamo di Simone Petronio, ma senza Coach Fiorentini per una leggera indisposizione, sostituito dal suo giovane e valido assistente.

Pronti via e si e’ subito capito il piano partita dell’una e dell’altra squadra: Dinamo particolarmente attenta in difesa, aggressiva ma senza sbilanciamenti alla ricerca del recupero palla a tutti i costi, mentre in attacco, a difesa schierata, si prediligevano ritmi bassi, e la calma e lucidita’ avuta sono dimostrate dalle pochissime palle perse.

Sull’altro fronte invece la UISP provava a spingere sull’acceleratore, mettendola molto, forse troppo, sul piano agonistico, ma il piu’ delle volte andandosi ad infrangere sul muro difensivo Dinamo, dove come sempre Capitan Masciarelli dava l’esempio per abnegazione e spirito di sacrificio, ben assistito da un ottimo Simone Terenzi che sapeva far ben valere la sua prorompente fisicita’.

Per tutto il primo tempo il canovaccio della gara e’ stato questo, partita sempre in equilibrio, con la Dinamo che a parte i primissimi minuti e’ sempre stata, seppur di pochissimo, davanti; alla fine del secondo quarto, il punteggio vedeva la Dinamo in testa per soli 3 punti, 37-34, con Campolungo e Fois su tutti bravi a capitalizzare in attacco il gran lavoro difensivo.

A inizio terzo quarto la svolta: la Dinamo comincia ad alternare una difesa a uomo a una zona lunga, gli ospiti in realta’ riescono sempre a uscirne fuori bene, ma perdono il loro ritmo e la via del canestro. Sono questi i 10 minuti che poi decidono la gara, ed e’ anche grazie a un canestro di Riccardo Fois sulla sirena, che premiava il gioco chiamato nell’ultimo timeout dal sostituto di coach Fiorentini, che la Dinamo riesce a staccare di 12 punti gli ospiti.

Nell’ultimo quarto la UISP, prova l’ultimo disperato assalto, si riavvicina fino al meno 7, ma ancora un time out provvidenziale riusciva a riportare tranquillita’ e permettere di tirare almeno un po’ il fiato, con i ragazzi ladispolani poi bravissimi a recuperare lucidita’ e a riuscire a ricostruire tutto l’ampio margine di fine terzo quarto grazie a tre se non quattro recuperi importantissimi del “professore” De Martino, trasformati in punti preziosissimi dall’uomo dei momenti caldi, Davide Acconciamessa (8 punti nel solo ultimo quarto).

La partita si chiudeva con il punteggio di 73-58 per la Dinamo e grande tripudio sugli spalti; nella parole del Presidente Fois tutta la soddisfazione per la vittoria: “I ragazzi sono stati tutti molto bravi, potrei fare i nomi dei soliti protagonisti da inizio campionato, ma io ora vorrei invece ringraziare i giocatori, gli atleti, che permettono ai titolari di allenarsi bene, con vigore ed energia, durante tutta la settimana, voglio ringraziare quei giocatori che non hanno mai fatto neanche un minuto di panchina in campionato ma che sono sempre presenti durante la settimana di allenamento. Questo non e’ solo un gruppo ben affiatato, questa e’ una vera e propria squadra, dove tutti hanno un proprio ruolo, importante, perche’ si vince e si perde sempre tutti insieme. In realta’ non abbiamo ancora fatto nulla, se non prenderci qualche bella soddisfazione, come nella partita di oggi, contro una delle favorite per il passaggio alla serie D, ma se questo accade e’ per merito di tutti, non solo di chi prende 10 rimbalzi o fa 15 punti in partita. In un campionato lunghissimo e difficile come quello di Promozione, riuscire ad allenarsi sempre bene e’ una delle chiavi di volta, in tempi di Covid poi ancora di piu’”.

In bocca al lupo alla Dinamo per il proseguio. Ad maiora.

Parziali e tabellino Dinamo vs UISP XVIII : 19-15 18-19 19-10 17-14 finale 73-58

Pilotti, Terenzi 4, Acconciamessa 14, Masciarelli (cap.) 2, Fois 19, Alfani, Gianfreda, Petronio 2, De Martino 14, Campolungo 18, Ukmar.