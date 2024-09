Ancora un appello per la bella e buona Ariel: vi aspetta a Viterbo • Terzo Binario News

Rinnovo appello per Ariel..sembra invisibile al mondo..eppure è un tesoro di bellezza e bontà..vi prego diffondete..chiamate se volete informazioni su Ariel e se non potete adottarla,potete diventare una sua mamma o papà a distanza..Ariel merita tanto amore

Contatti per lei qui sotto

Viterbo Ariel un cane di 7-8 anni taglia grande che ama le persone ed i suoi simili sia maschi che femmine . Ariel è sana, sterilizzata, ha un carattere estremamente buono , tranquillo ed equilibrato quindi anche adatta a famiglie con bambini NO GATTI.

Cerca casa da tanto tempo e vorremmo tanto che trovasse una mamma tutta sua perché farebbe la felicità di chiunque…siamo un gruppo di mamme a distanza che vogliamo tanto bene ad Ariel ma ad oggi la ricerca di una casa non ha data alcun frutto.

Purtroppo per vari motivi siamo a chiedere anche sostegno per poter continuare a mantenere Ariel in pensione, non molto anche 5 o 10 Euro al mese ci aiuterebbero..in attesa della tanto desiderata adozione..vi prego contattateci e se non potete essere una mamma a distanza o una potenziale adottante, diffondete la storia di Ariel..forse qualcuno si innamorerà di lei..lo speriamo tanto. Grazie

Contatto per la nostra Ariel è Margherita 346 081 6609