Ancora tre appuntamenti alla Cittadella della Musica a Civitavecchia • Terzo Binario News

“E..state in giardino” propone stasera e domani i concerti del “Nautilus Festival”, domenica di scena il podcast con Pablo Trincia e Luca Lancise

Skelter, in collaborazione con Wolly e Stazione Musica e con il sostegno del Comune di Civitavecchia, ricorda gli ultimi appuntamenti della settimana di “E…state in Giardino”, rassegna ospitata nella splendida venue esterna della Cittadella della Musica, in via D’Annunzio a Civitavecchia.

Dopo il premio Strega per la Poesia presentato da Paolo Di Paolo e con ospite Andy dei Bluvertigo, oggi e domani ci sarà la parentesi musicale del “Nautilus Festival” che sul palco della Cittadella della musica porterà Bruno Belissimo e Coca Puma.

Bruno Belissimo è un produttore fondamentale per la scena Indie Pop che ha firmato tra i lavori più importanti di questo panorama come “Evergreen” di Calcutta e “Storia Breve” di Frah Quintale. Porterà un dj set a 360° tra visual, sintetizzatori, macchine e basso. Energia allo stato puro

Coca Puma è stata la vera scoperta del 2024, con il suo primo album “Panorama Olivia” ha raccontato la città e le campagne etrusche, mescolando tra di loro dream pop, elettronica, nu-soul e post rock, un’urban fairy di questa generazione.

Il 13 luglio Pablo Trincia e Luca Lancise portano live il Podcast true crime “Sangue Loro”, vincitore degli Italian Podcast Award del 2024. Un racconto cupo, asfissiante, capace di tenerti sulle spine tra Roma, spie, segreti e una bomba che sta per esplodere.

CALENDARIO EVENTI E LINK BIGLIETTI

VENERDÌ 11 LUGLIO: BRUNO BELISSIMO

SABATO 12 LUGLIO: COCA PUMA

DOMENICA 13 LUGLIO: PABLO TRINCIA + LUCA LANCISE

Tutti i Biglietti in vendita online sono a prezzo ridotto rispetto a quelli che saranno venduti direttamente in cassa