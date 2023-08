"Ancora senza palestra il pomeriggio", furiosa la Dinamo Ladispoli • Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo la nota della Dinamo Ladispoli

๏ปฟIl 3 agosto sono stati approvati i criteri per il bando di assegnazione delle palestre scolastiche del Comune di Ladispoli.

๐€๐ง๐œ๐จ๐ซ๐š ๐ฎ๐ง๐š ๐ฏ๐จ๐ฅ๐ญ๐š si arriva ad Agosto per leggere “…๐‘‰๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘Ž ๐‘™๐‘Ž ๐‘›๐‘œ๐‘ก๐‘Ž ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘ก. 33793 ๐‘‘๐‘’๐‘™ 06/07/2023 ๐‘๐‘œ๐‘› ๐‘™๐‘Ž ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘™๐‘’ ๐‘–๐‘™ ๐ท๐‘–๐‘Ÿ๐‘–๐‘”๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘†๐‘๐‘œ๐‘™๐‘Ž๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™โ€™๐ผ๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘ก๐‘ข๐‘ก๐‘œ ๐ถ๐‘œ๐‘š๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘›๐‘ ๐‘–๐‘ฃ๐‘œ ๐ถ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘‘๐‘œ ๐‘€๐‘’๐‘™๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘ข๐‘›๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘ฃ๐‘Ž ๐‘ž๐‘ข๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘œ ๐‘ ๐‘’๐‘”๐‘ข๐‘’: โ€œ…….๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘™โ€™๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ๐‘œ ๐‘Ž๐‘›๐‘›๐‘œ ๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘™๐‘Ž๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘๐‘œ 2023/2024, ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘š๐‘œ ๐‘–๐‘› ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘”๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘š๐‘š๐‘Ž ๐‘Ž๐‘ก๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘–๐‘ก๐‘Žฬ€ ๐‘ ๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘’ (๐‘Ž๐‘™๐‘ก๐‘Ÿ๐‘–๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘– ๐‘›๐‘œ๐‘› ๐‘ ๐‘ฃ๐‘œ๐‘™๐‘”๐‘–๐‘๐‘–๐‘™๐‘–) ๐‘“๐‘–๐‘›๐‘œ ๐‘Ž๐‘™๐‘™๐‘’ ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’ 19.00 ๐‘œ๐‘”๐‘›๐‘– ๐‘”๐‘–๐‘œ๐‘Ÿ๐‘›๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘ ๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘–๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘Ž…” ๏ปฟ

Ovvero, ๐š๐ง๐œ๐จ๐ซ๐š ๐ฎ๐ง๐š ๐ฏ๐จ๐ฅ๐ญ๐š lโ€™unica palestra scolastica di proprieta’ del Comune di Ladispoli, ovvero in primis di tutti i cittadini di Ladispoli (non di quelli che vengono da Bracciano, da Civitavecchia o da altri posti) adatta ad ospitare allenamenti e partite per le categorie giovanili e senior di basket (dall’under 13 in su), sara’ di fatto indisponibile fino alle ore 19:00 di tutti i giorni per le Associazioni Sportive come la Dinamo (non per tutte, solo per quelle come la Dinamoโ€ฆ).

๐€๐ง๐œ๐จ๐ซ๐š ๐ฎ๐ง๐š ๐ฏ๐จ๐ฅ๐ญ๐š non si capisce quali saranno le attivitaโ€™ sportive scolastiche che dureranno fino alle 19 di ogni giorno della settimana.

๐€๐ง๐œ๐จ๐ซ๐š ๐ฎ๐ง๐š ๐ฏ๐จ๐ฅ๐ญ๐š eโ€™ assolutamente verosimile che si assistera’ al triste spettacolo di una palestra chiusa, vuota, con le luci spente tutti i pomeriggi autunnali e invernali, o forse addirittura peggioโ€ฆ.

๐€๐ง๐œ๐จ๐ซ๐š ๐ฎ๐ง๐š ๐ฏ๐จ๐ฅ๐ญ๐š eโ€™ permesso utilizzare un bene pubblico solo a un ben pre-determinato “tipo” di pubblico.

๐€๐ง๐œ๐จ๐ซ๐š ๐ฎ๐ง๐š ๐ฏ๐จ๐ฅ๐ญ๐š la Dinamo continueraโ€™ a cercare di tutelare e far valere i suoi diritti e quelli dei suoi 200 iscritti, nella stragrande maggioranza ragazzi che vivono e crescono a Ladispoli, in ogni modo e in ogni sede, con ancora piuโ€™ determinazione e attenzione al rispetto delle regole.

Ufficio stampa Dinamo Ladispoli.